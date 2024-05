Yellowstone 5: ricominciate le riprese dell'ultima stagione

Paramount Network ha svelato che le riprese della serie Yellowstone sono finalmente ricominciate dopo oltre un anno e i primi episodi inediti arriveranno sugli schermi americani a Novembre.

Lo show è prodotto da MTV Entertainment e 101 Studios, tuttavia non è stato svelato se Kevin Costner ritornerà sul set prossimamente.

L'ultimo capitolo della storia

La quinta stagione di Yellowstone potrebbe dover fare i conti con la totale assenza di Kevin Costner, interprete del patriarca della famiglia Dutton, proprietaria di uno dei più grandi ranch degli Stati Uniti e alle prese con numerosi problemi, anche all'interno della propria famiglia.

La serie ha portato allo sviluppo di alcuni spinoff, tra cui i prequel 1882 e 1923. Una lunga diatriba tra Costner e i produttori dello show ha portato a ritardi e ostacoli che hanno rallentato il ritorno sul set del cast per realizzare gli ultimi sei episodi di Yellowstone.

Yellowstone 5: una scena della serie

L'attore ha spiegato recentemente che i problemi principali erano legati al contratto che lo legava allo show e ai suoi impegni durante la realizzazione della saga western Horizon: "Ho fatto un contratto per le stagioni cinque, sei e sette. A febbraio, dopo una trattativa di due o tre mesi, hanno fatto un altro contratto. Invece delle stagioni sei e sette, erano 5A e 5B, con la sesta come opzione. Non sono riusciti a realizzarle. Le riprese di Horizon erano nel mezzo, ma Yellowstone aveva la precedenza. Ho inserito il film negli spazi, ma loro, invece continuavano a spostare le date".

In futuro dovrebbe inoltre esserci un progetto sequel con star Matthew McConaughey, attualmente in fase di sviluppo.

Taylor Sheridan e John Linson hanno co-creato Yellowstone per Paramount Network.