A Knight Of The Seven Kingdoms 2, Ser Duncan irriconoscibile nella prima foto

Il direttore della fotografia della serie HBO ha mostrato alcune immagini dal set dove si stanno svolgendo le riprese della seconda stagione dello spin-off de Il Trono di Spade

Una nuova immagine della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha svelato il ritorno di Ser Duncan l'Alto mentre prosegue la produzione dello spin-off de Il Trono di Spade.

La serie, ambientata quasi un secolo prima degli eventi dello show originale, segue le avventure di Duncan, conosciuto anche come Dunk, e del suo scudiero Aegon Targaryen, detto Egg, durante il loro viaggio attraverso Westeros. La prima stagione ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica, tanto che una seconda stagione è stata confermata ancora prima della messa in onda. La produzione dei nuovi episodi è iniziata nel dicembre 2025.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey a cavallo nella serie HBO

Un Ser Duncan diverso nelle prime immagini

Il fotografo Piotr Drezinski ha condiviso due immagini della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, attualmente in fase di riprese a Juncalillo.

Drezinski, fotografo professionista, ha spiegato che la produzione si sta svolgendo non lontano da dove vive e che, grazie a un obiettivo a lunga distanza, è riuscito a catturare alcune foto dal set. Le immagini mostrano Peter Claffey nei panni di Dunk con i capelli lunghi mentre cavalca, confermando un'importante trasformazione fisica del personaggio nel nuovo capitolo della serie.

Come finiva la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms

La prima stagione della serie HBO si era conclusa con Dunk ed Egg che lasciavano Ashford, con il protagonista che accettava ufficialmente il giovane principe Targaryen come proprio scudiero. L'attenzione della serie verso la cavalleria e il senso dell'onore di Dunk, anche come cavaliere errante, trova così pieno compimento nel suo prendere il ragazzo sotto la propria protezione.

Tuttavia, Maekar Targaryen non sa ancora che il figlio se n'è andato, anche se non è chiaro se tornerà presto in scena. La seconda stagione sarà basata su The Sworn Sword, il secondo racconto della saga Dunk and Egg scritta da George R. R. Martin.

Cosa suggerisce la trasformazione di Dunk?

Considerando il nuovo look del personaggio nella seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, sembra che sarà trascorso parecchio tempo tra l'inizio delle avventure della coppia e il punto in cui riprenderà la nuova storia. Lo showrunner Ira Parker aveva precedentemente confermato che la prossima grande destinazione del duo sarà Dorne, gettando le basi per un adattamento ancora fedele al materiale originale.