Outlander 8, cosa succede a Claire e Jamie nel finale? La teoria di una star

Perfino la protagonista della storia ha avuto qualche problema a capire pienamente cosa sia successo nel finale della serie che concluderà il tutto dopo otto stagioni

Nel giorno in cui andrà in onda il finale di Outlander, che chiuderà la sua corsa dopo otto stagioni, la protagonista Caitríona Balfe ha concesso un'intervista in cui ha rivelato le sue sensazioni riguardo l'addio allo show.

Non solo, ha discusso anche del finale della serie, ammettendo di non averlo compreso appieno dopo una sola visione. Ovviamente, non vi avventurate troppo nella lettura di questo articolo se non volete incappare in spoiler sulla conclusione.

Un dolce momento da Outlander 8

Cosa succede nel gran finale di Outlander 8

Nel finale della serie, il personaggio di Caitríona Balfe, Claire Fraser, attraversa una lunga traiettoria narrativa fatta di ruoli diversi: moglie, madre, ostaggio, nobildonna, infermiera di guerra, medico e persino apicoltrice. Nelle ultime scene, però, sembra assumere un'ulteriore identità quasi miracolosa.

Dopo che Jamie Fraser viene colpito a morte al termine della battaglia di Kings Mountain, Claire veglia sul suo corpo rifiutandosi di lasciarlo andare, nonostante il tentativo del genero Roger (Richard Rankin) di convincerla a riportarlo a casa. Alla fine, sdraiandosi accanto a lui, avviene qualcosa di inspiegabile: la scena sfuma e i due riaprono gli occhi, vivi, con Claire ormai invecchiata e dai capelli bianchi.

Questo finale lascia aperti diversi interrogativi: Claire è diventata la dama bianca che alcuni avevano ipotizzato, una sorta di figura quasi soprannaturale? E soprattutto, cosa accadrà ora alla coppia, se entrambi sono davvero tornati in vita?

Sam Heghuan in Outlander 8

Outlander 8, Caitríona Balfe sul finale: "Non sono sicura di averlo capito"

L'attrice, intervista da Entertainment Weekly ha ammesso: "L'ho appena visto l'altro giorno, e l'ho visto solo una volta, quindi è difficile elaborare qualcosa del genere. Ho trovato tutta la sequenza della battaglia molto emozionante, drammatica e davvero bella".

Balfe ha proseguito: "È così straziante per Claire, ovviamente, quando sente che [Jamie] è morto. Non sono sicura di aver capito completamente il finale. Non so davvero cosa sia successo, ma ho pensato che fosse davvero interessante che abbiano riproposto la cosa del fantasma di Jamie, e che in qualche modo, forse, lui la stesse chiamando, o l'avesse trascinata nella sua orbita. Ma riguardo a cosa succede quando sono sdraiati sulla pietra, non lo so".

La teoria dell'attrice sul destino di Claire e Jamie

"C'è tutta questa profezia che Adawehi aveva fatto nella stagione 4", ha proseguito Balfe, "e originariamente sarebbe dovuta essere una sorta di filo conduttore per questa stagione. Poi hanno deciso di toglierla. Cercavo di chiedere all'autore 'Beh, se non ha alcun coinvolgimento in questa cosa, allora cos'è?' E lui ha detto: 'È semplicemente quello che è'. Avrei voluto che fosse un po' più mistico, e che Claire avesse più potere nel riportarlo indietro. Penso che in qualche modo, sì, è quello che fa. Ma poi ti chiedi: sono vivi in questa epoca? Sono vivi in un'epoca diversa? Non lo so".