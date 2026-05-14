Buonvino - Misteri a Villa Borghese: come finisce? La trama dell'ultima puntata stasera su Rai 1

Giunta già alla sua ultima puntata, la serie Buonvino, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, dà appuntamento stasera su Rai 1 e RaiPlay con un caso particolarmente macabro

Ultimo appuntamento con Buonvino - Misteri a Villa Borghese quello che andrà in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21:30. La fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni, infatti, è composta da sole due puntate, la prima, trasmessa una settimana fa, già disponibile in streaming su RaiPlay.

Dopo l'ottimo esordio di giovedì scorso, per Giovanni Buonvino, interpretato da Giorgio Marchesi (al suo primo ruolo da protagonista in una fiction RAI), è giunto il tempo di risolvere un altro caso, il più macabro che abbia mai dovuto affrontare.

La trama completa del finale di Buonvino - Misteri a Villa Borghese

Buonvino - Misteri a Villa Borghese. I protagonisti in una scena

Si intitola proprio come uno dei romanzi della serie di gialli, la seconda e ultima puntata della fiction: C'è un cadavere al Bioparco.

Giovanni e Veronica devono fare i conti con l'imbarazzo nato dopo il riavvicinamento tra loro. I due cercano di capire se il loro legame possa trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Ogni riflessione sulla propria vita personale viene però spazzata via dall'arrivo di un nuovo caso per gli agenti del commissariato di Villa Borghese. Al Bioparco viene trovato il corpo senza vita di un uomo all'interno della teca dell'anaconda. La scena del crimine si presenta fin da subito come particolarmente complessa e raccapricciante: il cadavere è privo di vestiti e senza testa, dettaglio che rende l'indagine ancora più intricata.

Prima di individuare l'assassino, infatti, gli agenti dovranno risalire all'identità della vittima e scavare tra i dipendenti della struttura, tutti potenzialmente coinvolti e con possibili motivi per uccidere.

Mentre l'inchiesta entra nel vivo, Veronica sembra pronta a concedersi una nuova possibilità in amore. Ma proprio quando tutto sembra andare nella direzione giusta, un evento improvviso rischia di cambiare ogni cosa.

Cosa era successo nella puntata precedente

Una settimana fa il pubblico di Rai 1 aveva fatto la conoscenza del vicequestore Giovanni Buonvino, trasferito al commissariato di Villa Borghese, destinazione considerata da molti una sorta di punizione professionale. Un presidio ritenuto marginale, poco operativo e con agenti giudicati incapaci di gestire casi complessi.

Buonvino - Misteri a Villa Borghese. Giorgio Marchesi e Serena Iansiti in una scena

Buonvino aveva però ribaltato immediatamente la situazione. Con metodo, intuito e capacità di fare gruppo, era riuscito a motivare la squadra e a riportare entusiasmo tra i colleghi. Già nel primo episodio il commissariato aveva risolto due indagini collegate tra loro, una delle quali affondava le radici nel passato.

Sul piano personale, inoltre, il vicequestore aveva ritrovato Veronica Viganò (interpretata da Serena Iansiti), sua vice e vecchio amore mai dimenticato. Rimasta vedova, la donna sembra ora pronta a riaprire il cuore.

Dove recuperare in streaming il confanetto completo di Buonvino

Come per tutti i prodotti Rai, anche la serie Buonvino - Misteri a Villa Borghese è visibile gratuitamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se la seconda puntata sarà disponibile già in contemporanea alla trasmissione su Rai 1, l'intero cofanetto della prima stagione sarà pubblicato a partire dalla mezzanotte di oggi.