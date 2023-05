Yellowstone: Kevin Costner dirà addio alla serie con la stagione 5?

Dopo le notizie del divorzio dell'attore, online ora è stato condiviso un aggiornamento sul possibile addio di Kevin Costner alla serie Yellowstone dopo la fine della stagione 5.

L'attore, che guadagna oltre 1 milione di dollari a episodio, sembra sia pronto a concludere la sua esperienza nello show targato Paramount+.

Le nuove indiscrezioni

A spingere Kevin Costner a dire addio a Yellowstone sembra ci sia stata la richiesta di trascorrere meno tempo sul set per dedicarsi ad altri progetti, situazione che avrebbe causato dei problemi al co-creatore della serie Taylor Sheridan.

Il sito di Entertainment Tonight sostiene ora che l'attore non tornerà in un'eventuale sesta stagione e, attualmente il cast e la troupe non sanno quando è previsto il ritorno sul set per concludere le riprese degli episodi del quinto capitolo della storia dei Dutton. Le fonti vicine alla produzione avrebbero dichiarato che c'è molta confusione e frustrazione tra gli altri attori che non sanno ancora quali sono i progetti riguardanti la serie. Tra gli interpreti della serie ci sono Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Kevin Costner e la moglie divorziano dopo 18 anni di matrimonio

La smentita a febbraio

Quando a febbraio erano emerse le notizie sul possibile addio di Costner, un portavoce della Paramount aveva replicato che Kevin era una grande parte di Yellowstone e che si sperava lo rimanesse a lungo.

Nel corso delle settimane si sono però susseguite le indiscrezioni riguardanti una possibile conclusione della serie e la creazione di un nuovo progetto con star Matthew McConaughey.

Attualmente Kevin è impegnato nelle riprese del suo nuovo film e non sembra che il lavoro in Montana, dove viene girato lo show, sia destinato a riprendere a breve.