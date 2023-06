Yellowstone: Taylor Sheridan conferma lo sviluppo di uno spinoff con Matthew McConaughey

Matthew McConaughey sembra destinato a essere il protagonista di una nuova serie della saga di Yellowstone e Taylor Sheridan ha ora confermato che il progetto è in fase di sviluppo.

Le prime indiscrezioni riguardanti il nuovo tassello del progetto prodotto per Paramount+ erano emerse mentre si discuteva della possibile conclusione dello show con star Kevin Costner.

Le spiegazioni di Sheridan

Taylor Sheridan ha ora dichiarato a The Hollywood Reporter che ha iniziato a delineare a grandi linee il nuovo spinoff di Yellowstone che avrà un cast totalmente nuovo.

L'ideatore della saga ha quindi aggiunto, parlando di Matthew McConaughey: "Sembra si adatti in modo naturale al progetto. Abbiamo avuto alcuen conversazioni nel corso degli anni e pensato a qualche idea. Poi ha iniziato a guardare Yellowstone e ha reagito positivamente alla serie". Sheridan ha aggiunto: "Ha detto 'Voglio farlo'. E per 'farlo' intendeva immergersi in un mondo duro che si scontra con quello moderno. Poi ho risposto: 'Amico, quello che possiamo fare'".

Taylor ha poi chiarito: "La mia idea di uno spinoff è la stessa di un prequel, intendetela come volete. Ci sono molti posti dove un modo di vivere che è esistito per 150 anni si scontra con uno nuovo, ma le sfide sono completamente diverse. Ci sono molti posti dove puoi raccontare questa storia".