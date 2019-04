Gli X-Men sono apparsi nei promo Disney-Fox mostrati al CinemaCon!

Anche gli X-Men hanno trovato spazio nei promo del panel congiunto Disney-Fox al CinemaCon, in attesa dell'arrivo al cinema di Dark Phoenix e New Mutants.

Gli X-Men hanno fatto la loro comparsa nei promo Disney/Fox mostrati al CinemaCon. Il CinemaCon ha segnato la prima uscita pubblica dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney e in molti erano curiosi di visionare i nuovi materiali prodotti da questa sinergia.

La sessione si è aperta con una serie di brevi clip di film Disney e Fox che hanno suscitato l'entusiasmo del pubblico. Il capo della Disney Alan Horn ha esclamato: "Salve a tutti. Devo dire che queste clip mi hanno catturato. Devo ancora farci l'abitudine, siamo davvero emozionati perché insieme saremo più forti della semplice somma delle parti."

Dopo aver mostrato nuovi materiali video da Avengers: Endgame, Alan Horn ha introdotto il capo di distribuzione Disney Cathleen Taff, che ha presentato materiali da Il Re Leone e Aladdin, ma non da Star Wars: Episode IX o Frozen II - Il segreto di Arendelle.

X-Men: Dark Phoenix

Nella presentazione congiunta Disney-Fox, gli executives hanno assicurato che continueranno a creare nuove storie con un occhio di riguardo a franchise come Kingsman, Alien, Il pianeta delle scimmie e Avatar. Poi è arrivato il momento di mostrare i primi materiali di X-Men: Dark Phoenix, definito "il commiato perfetto per il nostro team degli X-Men."

Per il momento, nessun progetto Fox verrà rilocalizzato presso altre compagnie. Confermata l'uscita americana di Dark Phoenix (7 giugno) e New Mutants (2 agosto). Del destino futuro degli X-Men non vi è niente di certo, ma i fan attendono con ansia di scoprire se i mutanti faranno il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe, il cui nuovo corso si aprirà con la fine di Avengers: Endgame che, secondo alcune teorie, potrebbe dar vita a due nuovi team di Avengers in cui potrebbero trovare posto anche i mutanti. Verità o semplice fantasia dei fan? Questo lo scopriremo più avanti.

