Avengers: Endgame si concluderà con la creazione di due nuovi team?

Secondo una nuova teoria, Avengers: Endgame potrebbe concludersi con la creazione di due nuovi team. Sappiamo che Avengers: Endgame sarà un film ad alto tasso emotivo che concluderà la infinity Saga, portando a compimento un cammino durato dieci anni e 22 film. Da quanto anticipato finora, il film servirà a dire addio ad alcuni dei personaggi più amati dai fan.

Al momento non siamo in grado di anticipare cosa accadrà a Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye o Hulk in Avengers 4, ma in molti sono convinti che il viaggio nell'MCU di veterani come Steve Rogers e Tony Stark stia per concludersi. Oltre a rappresentare la fine di un'epoca, Avengers: Endgame sarà anche un nuovo inizio portando a conclusione la Fase Tre e aprendo la via a una nuova gloriosa Fase Quattro. Proprio per questa ragione, in molti sono convinti che il film si chiuderà con la creazione non di uno, bensì di due nuovi team di Avengers.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Avengers: Age of Ultron si è concluso con Tony Stark deciso a prendersi una pausa dagli Avengers, con Hulk che si dirige nello spazio da solo e con Thor che fa ritorno ad Asgard, lasciando Captain America e Black Widow intenti a formare un nuovo team di supereroi con nuove reclute. E' stato un finale epico che ha aperto nuove possibilità per il futuro, considerando che Avengers: Endgame concluderà la storia iniziata con Avengers: Infinity War, un finale simile sarebbe tutt'altro che improbabile. Il contratto di alcuni divi dell'MCU sta per concludersi con Avengers: Endgame, altri potrebbero semplicemente decidere di non ritornare. Anche se non sappiamo cosa accadrà al tema dei sei Vendicatori originali dopo lo scontro finale con Thanos, è chiaro che molti di loro lasceranno l'MCU lasciando un vuoto da colmare con nuovi arrivi.

Chi si metterà alla guida del nuovo team? ora come ora, la candidata più probabile sembra Carol Danvers, che in Avengers: Endgame si unirà agli Avengers per vendicare i caduti e combattere Thanos. Dopo aver trascorso così tanto tempo lontano dalla Terra, Captain Marvel è stata chiamata per aiutare i sopravvissuti e da questo momento potrebbe mettersi alla guida di un nuovo team, magari tutto al femminile come la A-Force. Personaggi come Wasp, Valkyrie, Scarlet Witch, Shuri e Black Widow, che presto avrà la sua pellicola standalone, potrebbero unirsi al team. Sembra che molte delle attrici dell'MCU siano state avvicinate dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige con la proposta di un comic movie al femminile. Staremo a vedere se questa ipotesi si concretizzerà.

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Un secondo team potrebbe essere composto dagli Illuminati, super team dei fumetti Marvel che riunisce gli eroi potenti e intelligenti della Terra per formare un piccolo governo di superumani, in stile Nazioni Unite, con lo scopo di proteggere il pianeta dalle minacce aliene. Visto che il fumetto è stato usato come parziale fonte di ispirazione per Avengers: Infinity War, è possibile che torni a essere saccheggiato anche in Endgame con Captain Marvel alla guida di un team di supereroine e Black Panther pronto a formare la propria versione degli Illuminati che potrebbe includere Doctor Strange, Thor e anche nuove leve dell'MCU. Nel fumetti, Namor è un membro degli Illuminati e si vocifera che il personaggio farà la sua comparsa nel sequel di Doctor Strange. in più, dopo l'accordo Disney/Fox anche Mister Fantastic, altro membro degli Illuminati, potrebbe fare la sua comparsa nell'MCU e quale occasione migliore di questa? Si profila un cameo a sorpresa in Avengers: Endgame?

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!