X-Men, Giancarlo Esposito interpreterebbe il Professor X, ma 'non in una sedia a rotelle'

L'attore ha svelato il motivo per cui non sarebbe disposto a recitare seduto su una sedia a rotelle

Aspettando l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, Giancarlo Esposito è tornato a parlare dell'idea di interpretare Charles Xavier, alias Professor X, nella possibile nuova iterazione in arrivo, ammettendo però di non essere intenzionato a recitare seduto su una sedia a rotelle.

Esposito è una delle scelte preferite dei fan per interpretare il Professor X nel prossimo reboot del franchise degli X-Men del Marvel Cinematic Universe. In un'intervista con Empire, l'attore ha prima ammesso che Denzel Washington sarebbe fantastico come interprete di Magneto, ma poi ha anche parlato del suo attaccamento al ruolo del Professor X e ha affrontato la possibile difficoltà di interpretare il supereroe sulla sedia a rotelle, affermando di sperare di poter ritrarre una diversa incarnazione di Charles Xavier.

"Ci ho pensato e mi sono detto: 'Sarebbe fantastico interpretare il Professor X in qualche altra incarnazione che non sia quella su una sedia a rotelle', perché l'idea fisica di stare su una sedia a rotelle ogni singolo giorno non mi piace", ha dichiarato Esposito.

"Non mi sento così vecchio e non mi piace stare seduto così tanto, ma sicuramente potremmo inventarci qualcosa, forse. Il Professor X non è sempre stato sulla sedia a rotelle, ma questo fa parte dello sviluppo del suo personaggio. Quindi ci penso un po', ma non del tutto perché dovrebbe venirmi spontaneo".

Il Professor X al cinema

Patrick Stewart ha interpretato il Professor X nella saga degli X-Men della 20th Century Fox e in vari videogiochi, mentre James McAvoy ha interpretato una versione più giovane del personaggio in X-Men: l'inizio. Entrambi gli attori hanno ripreso il ruolo nel film X-Men: Giorni di un futuro passato.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo teaser mostra il Professor X e Captain Carter

Stewart è tornato nel ruolo nel film Logan - The Wolverine (2017), mentre McAvoy è apparso ulteriormente come la sua iterazione più giovane in X-Men: Apocalisse (2016), Deadpool 2 (2018) e X-Men - Dark Phoenix (2019). Stewart è tornato nuovamente nel ruolo, interpretando una versione alternativa del personaggio nel film del MCU Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022).