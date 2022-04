Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo teaser mostra il Professor X e Captain Carter

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha un nuovo teaser che mostra anche Charlies Xavier e Captain Carter.

Il brevissimo video mostra infatti il protagonista mentre viene portato al cospetto degli Illuminati, scene di combattimento in cui si vede anche lo scudo di Captain Carter e il Professor X mentre entra in scena seduto su una sedia a rotelle gialla, come accade nella serie animata.

Per ora Marvel è riuscita a mantenere segreti molti dettagli riguardanti la trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'atteso sequel diretto da Sam Raimi con star Benedict Cumberbatch.

La presenza di Patrick Stewart è stata però confermata nel primo trailer del film, mentre lo scudo di Captain Carter era apparso in uno dei poster promozionali.

Nel cast ci sono Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.