Deadpool 3, svelata la prima sinossi del film: ci saranno altri camei degli X-Men?

Nelle scorse ore, 20th Century Studios e Marvel hanno diffuso la prima sinossi ufficiale di Deadpool 3, che lo ricordiamo sarà l'unico film dei Marvel Studios ad essere distribuito in questo 2024.

La sinossi proviene da Marvel Japan e, sebbene sia apparentemente ufficiale, è anche piuttosto improbabile che venga mantenuta invariata fino all'arrivo della sua traduzione negli Stati Uniti. Perché? Perché c'è una parola sconcia, che tenderebbe a far arrabbiare le autorità di regolamentazione statunitensi e anche la Disney.

A circa sei mesi dall'uscita del film nelle sale, non c'è da stupirsi se alcune cose iniziano a filtrare attraverso la macchina del marketing della Marvel; è quasi ora che i fan inizino a chiedere con insistenza l'arrivo di un trailer.

Deadpool 3, la sinossi "sconcia"

Ad ogni modo, ecco la sinossi in questione (via Deadpool Update): "Quel fottuto eroe irresponsabile di Deadpool cambierà la storia del MCU insieme a Wolverine!".

Sì, è così... e sebbene sia una sinossi perfetta e in linea con i criteri del personaggio di Ryan Reynolds, è difficile affermare che ci dica qualcosa che non sapevamo già, considerando ciò che abbiamo visto e sentito prima dell'uscita del film.

"Deadpool, per me, è una sorta di funambolismo ansiogeno", aveva dichiarato Reynolds a in un'intervista dello scorso anno. "Penso sempre che quando avrò fatto Deadpool nel modo giusto, parlo per esperienza con Deadpool 1 e 2, dovrò renderlo migliore del 30-40% rispetto a quello che è già. Anche se mi trovo in un momento in cui penso: 'È perfetto, questo momento!'. Poi mi fermo e dico: 'Ok, questo deve essere il 30% migliore di com'è'. È una cosa stressante per quanto mi riguarda".

Deadpool 3 sarà il primo film Marvel con il rating R, la conferma di Kevin Feige

Infine, secondo alcuni rumor riportati da The Cosmic Circus, pare che in Deadpool 3 saranno presenti dei camei di personaggi provenienti esclusivamente dai film della Fox e non da altri universi cinematografici. Quindi, per il momento è esclusa la presenza di personaggi del MCU, nonostante il film sia il primo a inserirsi in quella narrazione.