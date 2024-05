Deadpool & Wolverine: tornerà anche Cable? Josh Brolin rompe finalmente il silenzio

Dopo essere apparso enigmatico un po' di tempo fa, Josh Brolin ha finalmente ammesso se farà parte o meno di Deadpool & Wolverine, tornando così nei panni di Cable, personaggio interpretato in Deadpool 2.

Nonostante si fosse accennato a un suo possibile ritorno nel film, a quanto pare Cable non tornerà in Deadpool & Wolverine, con Brolin che in una nuova intervista ha espresso il suo rammarico per la cosa. Impegnato nella promozione di Outer Range 2, in arrivo su Prime Video, l'attore ha dichiarato che per lui la Marvel è un enigma.

"Sono dispiaciuto, sì. Volevo tanto partecipare a quel film", ha risposto ridendo, suggerendo che la Marvel non gli ha mai rivelato quale fosse il piano o perché lui non facesse parte del terzo film.

"La Marvel è un enigma più complesso di quanto non lo sarà mai 'Outer Range'", ha spiegato a proposito dei misteriosi meccanismi interni dello studio. "E non saprò mai dove è andato a finire o in cosa sono coinvolto o in cosa non sono coinvolto. Cable è stato molto divertente. Mi è piaciuto molto fare quel ruolo".

Brolin ha poi aggiunto di non vedere l'ora di scoprire Hugh Jackman nuovamente nei panni di Wolverine, dopo aver amato Logan: "Sono assolutamente innamorato di Hugh Jackman. Conosco Ryan Reynolds ora, e ho incontrato Hugh un paio di volte, e ripenso a quando ha fatto 'Logan'. Voglio dire, Scott Frank, che l'ha scritto, è un mio buon amico e penso che l'unione di [questi personaggi] sia semplicemente fantastica. E Hugh, non so quanti anni abbia ora - ha 56, 57 anni? Voglio dire, sul serio, quel tipo non invecchia. Quindi, sì. Sono un suo grande fan".

Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits "che lascerà tutti a bocca aperta"

Outer Range 2, di cui potete recuperare il trailer, uscirà su Prime Video il 16 maggio prossimo. Per Deadpool & Wolverine dovremo attendere fino al 24 luglio 2024.