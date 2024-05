Blade: Wesley Snipes farà ritorno nell'MCU nei panni del cacciatore di vampiri prima del previsto? [RUMOR]

Da mesi si rincorrono le voci sul ritorno di Wesley Snipes nei panni di Blade. Lo stesso attore ha confermato l'interesse e adesso avrebbe firmato l'accordo con i Marvel Studios per comparire in un nuovo progetto dell'MCU alternativo al reboot di Blade con Mahershala Ali. Ma di cosa si tratta?

Dopo il flop di Blade: Trinity, i Marvel Studios sarebbero desiderosi di dare a Wesley Snipes di fare ritorno nei panni del cacciatore di vampiri per un addio decoroso al personaggio e magari per passare il testimone a Mahershala Ali. Ma quale sarà il progetto giusto per farlo?

Wesley Snipes in una scena di Blade: Trinity

Secondo un rumor dello scooper @MyTimeToShineH, Wesley Snipes avrebbe accettato di riprendere il ruolo di Blade in Deadpool & Wolverine e non, come anticipato da altre voci, in Avengers: Secrety Wars. Vale anche la pena ricordare che Snipes e Ryan Reynolds hanno già recitato insieme in Blade: Trinity e a quanto rivelato all'epoca da addetti ai lavori, il loro incontro non sarebbe stato proprio piacevole. Ma da allora sono passati vent'anni e il tempo sembrerebbe aver cancellato i dissidi.

Nel 2022, Ryan Reynolds ha affermato di avere il "massimo rispetto" per il metodo di recitazione di Snipes, ma ha riconosciuto di "non aver mai incontrato Wesley, ho solo incontrato Blade". Supponendo che non ci siano rancori, non c'è davvero alcun motivo per non concedersi un cameo di Blade in Deadpool & Wolverine che, come sappiamo, giocherà ampiamente col Multiverso.

Wesley Snipes: "Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne"

Tanti ritorni in Deadpool & Wolverine

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Diretto da Shawn Levy, Deadpool & Wolverine vede interpreti Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Confermato il ritorno di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra, e con lei James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen, Channing Tatum, Blake Lively e - a quanto pare - Wesley Snipes nei loro ruoli dell'MCU. In più, si vocifera di un cameo della cantante Taylor Swift in un ruolo ancora da rivelare.

Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner produccono il cinecomic con Louis D'Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, con Simon Kinberg e Jonathon Komack Martin produttori esecutivi.

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è fissata per il 24 luglio.