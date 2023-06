Wonder Woman 3, Gal Gadot commenta la cancellazione: 'Ora posso concentrarmi sulle storie che mi appassionano'

Gal Gadot non sembra troppo dispiaciuta dalla cancellazione di Wonder Woman 3 che, per la sua carriera, potrebbe rappresentare un nuovo futuro.

Gal Gadot è pronta a concentrarsi sul suo futuro lavorativo dopo la cancellazione di Wonder Woman 3. Dopo il lancio del trailer di Heart of Stone, action thriller Netflix che la vede tra i protagonisti, l'attrice israeliana guarda con ottimismo ai prossimi progetti.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

"Per me, poter iniziare a sviluppare storie di cui sono appassionata è una cosa incredibile", ha dichiarato Gal Gadot a Total Film. "Il fatto che non devo stare ferma a casa e aspettare solo la prossima offerta è qualcosa che mi fa sentire più forte. Mi piace farlo, mi tiene in vita. Ma non lavorerò solo ai miei progetti, farà ancora l'attrice su commissione. Ma il fatto che io possa andare avanti e raccontare le storie che mi appassionano - da idee che ho concepito o da idee che trovo affascinanti da persone che vogliono collaborare con noi - è una cosa incredibile.".

Perché Wonder Woman 3 è stato cancellato?

Dopo l'arrivo ai capo dei DC Studios, il regista James Gunn e il produttore Peter Safran hanno deciso di non procedere col terzo sequel di Wonder Woman. Il futuro della Wonder Woman di Gal Gadot non è ancora chiaro, anche se a caldo la notizia della cancellazione si è rivelata uno shock. All'epoca, Gal Gadot ha commentato la scelta dello studio su Twitter scrivendo:

"Alcuni anni fa è stato annunciato che avrei interpretato Wonder Woman. Sono stata così grata per l'opportunità di interpretare un personaggio così incredibile e iconico e più di ogni altra cosa sono grata a VOI pubblico. Non vedo l'ora di condividere il suo prossimo capitolo con voi".