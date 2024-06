Will Smith: "Provai ad adottare il cane di Io sono Leggenda, ma non ci riuscii". Perché?

Will Smith conferma di aver provato ad adottare il co-protagonista canino di Io sono leggenda, ma per un motivo decisamente importante non ci riuscì.

Nel 2007, il film "Io sono leggenda" ci ha regalato una delle performance più intense e memorabili di Will Smith. Interpretando un sopravvissuto in un mondo post-apocalittico, Smith ha trovato un'inaspettata alleata in Abbey, la sua co-protagonista canina. Non è raro che un attore crei un legame speciale con un collega di scena, ma quello tra Smith e Abbey è andato ben oltre. L'attore provò addirittura ad adottare il cane, ma non ci riuscì.

Will Smith e l'Amicizia con Abbey: Una Storia... leggendaria

In una recente intervista per la serie YouTube "Hot Ones", Smith ha rivelato di aver tentato di adottare Abbey dopo le riprese, un desiderio che purtroppo non si è realizzato poiché Abbey aveva già una famiglia amorevole.

Smith ha espresso la sua ammirazione per l'intelligenza straordinaria di Abbey, affermando che era come se potesse parlare inglese. La capacità di Abbey di comprendere e rispondere alle istruzioni con precisione era impressionante, rendendo la sua performance sul set quasi paragonabile a quella di "una brillante attrice", a detta di Will Smith. Smith ha ricordato con emozione come Abbey fosse stata addestrata per una scena particolarmente drammatica, nella quale doveva fingersi morta. La sua esecuzione perfetta ha lasciato Smith senza parole, sottolineando quanto fosse sorprendente lavorare con un cane così talentuoso.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda (I Am Legend)

La connessione tra Smith e Abbey non è passata inosservata ai fan. Diciassette anni dopo l'uscita del film, Smith ha condiviso un video tributo su Instagram, in occasione del National Pet Day. Il video, che alternava scene del film a momenti dietro le quinte di Smith che giocava con Abbey, è un toccante omaggio alla loro speciale amicizia.

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith e Martin Lawrence ancora più cattivi nel trailer finale

Un sequel di "Io sono leggenda" è attualmente in fase di sviluppo, con Smith pronto a riprendere il suo iconico ruolo. A fargli compagnia ci sarà Michael B. Jordan, e la sceneggiatura è in fase di scrittura. Nel frattempo, i fan di Smith potranno vederlo nuovamente in azione in "Bad Boys: Ride or Die", previsto per il 7 giugno 2024.