Io sono leggenda 2 potrebbe includere un twist del libro che il film con Will Smith ha ignorato

Io sono leggenda 2 arricchirà la storia del film originale, ma c'è un twist narrativo in particolare che potrebbe essere incluso nel sequel e che si trova nelle pagine del materiale di partenza.

Pubblicato originariamente nel 1954, Io sono leggenda di Richard Matheson è il romanzo da cui venne tratto il film del 2007 con Will Smith. Sebbene lo scrittore non abbia mai scritto un sequel del suo libro, la storia del Dr. Robert Neville continuerà, visto che Io sono leggenda 2 è attualmente in fase di sviluppo e vedrà il ritorno di Smith e l'ingresso di Michael B. Jordan.

Nonostante il suo personaggio muoia alla fine del film originale, Smith tornerà nei panni del protagonista. Questo perché nel finale alternativo di Io sono leggenda del 2007 apparso nei contenuti extra del DVD, il personaggio di Smith sopravviveva alla fine. Con una mossa sorprendente, il prossimo sequel renderà canonico proprio il finale precedentemente scartato e permetterà a Smith di riprendere il suo ruolo. Tuttavia, non è l'unico colpo di scena che potrebbe essere contenuto in Io sono leggenda 2.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda (I Am Legend)

I Darkseeker, gli infetti che popolano il film, sono mostruosi cannibali che non parlano. Al contrario, emettono suoni animaleschi che confermano il fatto che non sono più umani. Sono più simili a zombie che ad altro, ma non sono rappresentati nella versione originale di Matheson. Nel libro del 1954, le creature sono essenzialmente vampiri, che escono solo di notte e hanno tutte le tradizionali vulnerabilità, compreso l'aglio.

Io sono leggenda 2: il produttore anticipa che la storia "sarà fantastica"

Una delle differenze più interessanti è che i vampiri possono parlare proprio come gli umani, e Robert Neville conversa con loro. Sarebbe un ulteriore twist narrativo per il sequel in sviluppo.

In definitiva, le dinamiche generali di Neville con i suoi nemici in entrambe le versioni della storia sono molto diverse, quindi introdurre questa sfaccettatura dal libro e integrarla con l'universo cinematografico sarebbe un'aggiunta interessante e fedele. Inoltre, ridurrebbe il rischio di replicare le stesse dinamiche già viste nel film originale.