Bad Boys: Ride or Die, Will Smith e Martin Lawrence ancora più cattivi nel trailer finale

Il trailer finale di Bad Boys: Ride or Die è arrivato. Quattro anni dopo la rinascita del franchise action-comedy con Bad Boys for Life, Will Smith e Martin Lawrence tornano per una nuova avventura che vede i loro personaggi in fuga dopo che il loro defunto capitano viene accusato di corruzione.

Il film precedente si è rivelato un successo al botteghino nel 2020, essendo uno dei pochi film a ottenere un'uscita regolare prima della pandemia COVID-19, e il prossimo sequel di Bad Boys arriverà all'inizio di giugno nella speranza di diventare un successo estivo, come già anticipato dalle prime reazioni online.

Bad Boys: Ride or Die - una foto

L'ultimo trailer entra nel vivo della nuova storia, che vede Mike Lowery (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) sconvolti dalla rivelazione che il loro ex capitano, Conrad Howard (Joe Pantoliano), era presumibilmente corrotto. Tuttavia, un videomessaggio postumo di Howard suggerisce che la vera corruzione è più radicata all'interno del Dipartimento di Polizia di Miami e che qualcuno dall'interno lo ha fatto uccidere.

Sebbene ciò rappresenti una sfida difficile per il sequel, questo trailer rivela il modo più importante in cui può avere successo. Sebbene Bad Boys for Life sembrasse preparare una nuova squadra a cui Lawrence e Smith avrebbero potuto passare il testimone, le star sono chiaramente ancora in prima linea. Questo mantiene il film saldamente ancorato alla modalità "sequel legacy" che ha aiutato il terzo capitolo del franchise a diventare un tale successo anche con l'incombente chiusura dei cinema.

Bad Boys 4: le foto dal set con Will Smith anticipano una scena ad alto tasso di dramma

Oltre alle due star principali, Bad Boys: Ride or Die presenta un numero ancora maggiore di collegamenti con i precedenti episodi del franchise. Oltre alla trama incentrata sul protagonista Joe Pantoliano, il film vede anche il ritorno di John Salley nel ruolo di Fletcher, che non è apparso nel terzo capitolo, anche se ha avuto un cameo nello spinoff televisivo L.A.'s Finest.

La data d'uscita è fissata al 6 giugno 2024.