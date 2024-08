Io sono leggenda 2: secondo lo sceneggiatore il sequel "sorprenderà gli spettatori"

Io sono leggenda 2 sorprenderà i fan e a sostenerlo è Akiva Goldsman che ne ha firmato la sceneggiatura.

La storia di Robert Neville, interpretato da Will Smith, continuerà nonostante la morte del personaggio avvenuta nel film originale.

Una storia inaspettata

Goldman, ha infatti spiegato che il sequel di Io sono leggenda ritornerà al finale alternativo proposto dal romanzo originale su cui si basa. Lo sceneggiatore ha sottolineato: "Stiamo realizzando il sequel basandoci sul montaggio alternativo, quello di cui abbiamo parlato in precedenza e in cui Will sopravvive e le cose non vanno particolarmente bene per l'umanità".

Smith in Io sono leggenda

Nella versione alternativa il protagonista usava la cura, avendo successo, di fronte a un Alpha, rivelando che non aveva perso la sua umanità dopo l'infezione.

Nel film arrivato nei cinema, invece, gli infetti erano delle presenze brutali e spietate. Akiva Goldsman ha confermato che si era cercato di trasmettere un messaggio molto diverso pensando agli aspetti commerciali, non rispettando quindi il racconto ideato da Richard Matheson.

Una storia sorprendente

Basato sul romanzo di Richard Matheson del 1954, il thriller post-apocalittico del 2007 vedeva Smith nei panni del virologo Robert Neville, apparentemente l'ultimo uomo sulla Terra, unico sopravvissuto a una pestilenza causata dall'uomo e immune al virus che ha trasformato gli infetti in Darkseekers.

Lo sceneggiatore ha quindi anticipato: "Vi dirò qualcosa su Legend: è controintuitivo quello che accade a New York dopo 30 anni. Ci si immagina uno scenario post-apocalittico, ma se si facessero realmente delle ricerche su ciò che accade alle città, si tratta piuttosto del contrario. Il mondo ritorna e ritorna in un modo che è in un certo senso spettacolare. Quindi quello è per noi un terreno di gioco realmente entusiasmante perché non è quello che immaginate".

Nel cast del film è per ora confermata la presenza di Michael B. Jordan.