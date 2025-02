Io sono leggenda 2 riceve un aggiornamento promettente da Will Smith

A 18 anni dal successo del primo film, i fan potrebbero finalmente vedere realizzarsi il tanto atteso sequel di Io sono leggenda. A dare speranza ai fan è un recente aggiornamento direttamente da Will Smith.

Il film originale, diretto da Francis Lawrence nel 2007, segue la storia di Robert Neville, l'ultimo essere umano sopravvissuto a una pestilenza che ha decimato la popolazione di New York. Nonostante il discreto successo al botteghino, i fan hanno atteso a lungo nuove informazioni su un possibile sequel. Tuttavia, grazie alle dichiarazioni recenti di Smith, sembra che i lavori su Io sono leggenda 2 stiano proseguendo in modo promettente.

Gli aggiornamenti di Will Smith

In una recente intervista, Will Smith ha rivelato di aver incontrato Michael B. Jordan per discutere del tanto atteso sequel.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda (I Am Legend)

Smith ha anche confermato che Akiva Goldsman, lo sceneggiatore del progetto, è attualmente al lavoro sulla trama di Io sono leggenda 2. Durante una sua apparizione al live stream di xQc su Twitch, ha dichiarato: "Sì, è una cosa reale. Io e Michael B. Jordan ci siamo incontrati per circa una settimana, analizzando i personaggi. Akiva Goldsman sta lavorando alla sceneggiatura e sta mettendo insieme tutto".

Il veterano attore ha anche parlato della sua esperienza di collaborazione con Michael B. Jordan per il sequel, esprimendo grande entusiasmo: "Adoro lavorare con lui. È fantastico. Ha veramente capito tutto. Ho lavorato con molti giovani attori e c'è una grande differenza tra un attore e una vera e propria star del cinema".

Alice Braga, Charlie Tahan e Will Smith in in una scena di Io sono leggenda

Sebbene i dettagli sulla trama di Io sono leggenda 2 siano ancora sconosciuti, Akiva Goldsman ha anticipato che il finale del primo film sarà rivisitato nel sequel. In un'intervista con Collider, il regista di Storia d'inverno ha dichiarato: "Stiamo realizzando il sequel con un taglio alternativo, in cui Will vive e le cose non sono andate così male per l'umanità", Al momento, però, il progetto non ha ancora una data di uscita ufficiale.