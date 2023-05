Wicked: primo sguardo a Jonathan Bailey di Bridgerton nei panni di Fiyero (FOTO)

È tempo di fare ritorno a Oz e dintorni grazie a delle nuove foto dal set di Wicked, l'imminente adattamento cinematografico del celebre musical. In questi scatti, in particolare, vediamo per la prima volta in costume il Jonathan Bailey di Bridgerton, che nella pellicola interpreta Fiyero.

Dopo aver dato un'occhiata alle prime foto di scena con Glinda e Elphaba (Ariana Grande e Cynthia Erivo), dal set di Wicked - Part One ci arrivano nuove "anteprime".

Si tratta, in questo caso, delle prime immagini mostranti il personaggio di Fiyero, meno centrale nel libro di Gregory Maguire, ma dal ruolo più decisivo nel musical da cui è tratto il film.

Nello spettacolo teatrale Fiyero, al quale presta il volto l'interprete di Anthony Bridgerton nella celebre serie Netflix Jonathan Bailey, è un giovane principe che si reca a Shiz per studiare, e nel corso della storia diviene sentimentalmente legato sia a Glinda che ad Elphaba.

Considerando i costumi e le scenografie, e il fatto che Glinda è in possesso della sua bacchetta magica, come nota Screen Rant, le foto potrebbero risalire a una scena ambientata dopo che Glinda e Fiyero lasciano la Shiz University, quabdi Glinda è nota come Glinda "The Good", e Fiyero è il Capo delle Guardie del Mago di Oz.

Wicked, dietro le quinte del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo: che combinano Glinda ed Elphaba?

Wicked - Part One arriverà nelle sale cinematografiche al termine del 2024, mentre la seconda parte è attualmente programmata per l'anno successivo. Nel cast del film diretto da John M. Chu anche Michelle Yeoh, Brownwyn James, Bowen Yang, Keala Settle, Ethan Slater e Marissa Boden.