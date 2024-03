Wicked, Cynthia Erivo: 'Non dimenticherò mai lo stunt di Ariana Grande nel film'

Cynthia Erivo e Ariana Grande sono le due star dell'adattamento cinematografico di Wicked - Part One, il musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz tratto dal romanzo Strega - Cronache del Regno di Oz di Gregory Maguire. Le due attrici sono state protagoniste di una chiacchierata con Vanity Fair e non hanno lesinato reciproci elogi per il lavoro svolto sul set.

Erivo e Grande hanno deciso di cantare dal vivo e non playback durante le riprese mentre eseguivano le magie nei panni di Elphaba e Glinda, due amiche destinate a veder modificare repentinamente il proprio rapporto nel Regno di Oz.

Gli stunt nel film

"Non ti dimenticherò mai quando sei saltata su un lampadario sopra la mia testa mentre cantavi. Glinda era così emozionata di esibirsi per la sua nuova amica. Voleva fare un trucco" ha esclamato Erivo, che ha ricevuto i complimenti di Ariana Grande, incantata dall'esibizione della collega agli Oscar di qualche anno fa.

Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda) saranno affiancante nel cast di Wicked dal premio Oscar Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey e Ethan Slater. La distribuzione nelle sale della prima parte di Wicked è prevista il 27 novembre.