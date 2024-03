Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno cantato dal vivo sul set: 'Le preregistrazioni? Si fottano'

Il regista di Wicked Jon M. Chu ha confermato in una nuova intervista con Vanity Fair che le sue protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno cantato dal vivo sul set, seguendo il modello di altri musical come La La Land e Les Miserables. Gli studios spesso fanno affidamento su tracce preregistrate durante le riprese di brani musicali, chiedendo agli artisti di utilizzare il playback, ma Ariana Grande e Cynthia Erivo si sono rifiutate.

"Queste sono voci dal vivo", ha spiegato il regista. "Quando lo stavamo girando, loro hanno detto 'Fanculo le pre-registrazioni. Canteremo dal vivo'."

Chu ricorda di averle messe in guardia dai rischi, ma loro hanno risposto: "Sì. Questo è ciò che facciamo".

Wicked: nel film ci sarà un cameo della Glinda originale, Kristin Chenoweth?

Che cosa sappiamo di Wicked?

Basato sull'omonimo musical di successo di Broadway, Wicked è un prequel de Il mago di Oz in cui si racconta l'amicizia tra Elphaba (Cynthia Erivo), futura la strega cattiva dell'Ovest, e Glinda, la strega buona di Ariana Grande. Entrambe le interpreti sono cantanti vincitrici di Grammy, ma Erivo è anche un'attrice nominata all'Oscar. Ariana Grande ha debuttato a Broadway e si è dedicata alla recitazione in Victorious di Nickelodeon, ma Wicked segna di gran lunga il suo ruolo di attrice più importante.

"Non credo che la gente si renda conto delle sue grandi capacità", ha detto Erivo a Vanity Fair riguardo alla recitazione di Ariana Grande. "Non credo che le persone si rendano conto di quanto siano brillanti il ​​cervello, la voce e il talento di questa persona."

Ariana Grande di recente ha confessato di non aver "mai desiderato qualcosa così tanto come il ruolo di Glinda":

"Non avevo aspettative, ero semplicemente grata di poter partecipare, ero così entusiasta di avere l'opportunità di fare un'audizione. Da quando avevo 20 anni, sognavo di farlo e mi dicevo, 'Ehi, non so quando accadrà, ma in quel momento potrei per favore almeno fare un provino?' Questo era tutto quello che volevo, era un provino. Non ho mai desiderato niente di più".

Wicked verrà distribuito in due parti. Il primo film uscirà nei cinema a fine anno con Universal Pictures. Il secondo arriverà l'anno successivo, a fine 2025.