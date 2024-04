Wicked: Peter Dinklage entra nel cast

La star de Il trono di spade Peter Dinklage si è unito al cast di Wicked, musica in due parti in cui darà voce al Dr. Dillamond, come rivela Deadline. Dinklage affiancherà Ariana Grande (Glinda), Cynthia Erivo (Elphaba), Michelle Yeoh (Madame Morrible), Jonathan Bailey (Fiyero), Ethan Slater (Boq, altruista studente Munchkin), Marissa Bode (Nessarose, sorella preferita di Elphaba) e Jeff Goldblum che interpreta il leggendario Mago di Oz. Ci sono anche i personaggi di Pfannee e ShenShen, due compatrioti di Glinda interpretati da Bowen Yang e Bronwyn James, e un nuovo personaggio creato per il film, Miss Coddle, interpretata da Keala Settle.

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una scena

Nell'adattamento cinematografico dell'hit Broadway, il dottor Dillamond, una capra, è un professore di storia alla Shiz University che avverte Elphaba dell'emergere di forze oscure che minacciano gli animali parlanti di Oz, incluso lui stesso.

Wicked uscirà in due parti come evento del Ringraziamento 2024 e 2025.

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno cantato dal vivo sul set: "Le preregistrazioni? Si fottano"

Dai palchi di Broadway al cinema

Wicked, diretto da Jon M. Chu e prodotto da Marc Platt, segue la storia mai raccontata delle giovani streghe di Oz. Elphaba, la cui natura viene fraintesa a causa della sua insolita pelle verde, che ancora scoprire il suo vero potere, mentre Glinda, che è piuttosto popolare e ricca di ambizione, deve ancora scoprire il suo vero animo.

Le due si incontrano come studentesse alla Shiz University nella fantastica Terra di Oz e stringono un'improbabile, ma profonda amicizia. Dopo l'incontro con il Mago di Oz, il loro legame si troverà a un bivio e le loro vite prenderanno strade molto diverse. Il costante desiderio di popolarità di Glinda la vede sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba a rimanere fedele a se stessa e a coloro che la circondano avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le vedranno infine compiere i rispettivi destini trasformando Glinda nella Strega Buona del Sud ed Elphaba nella Strega Cattiva dell'Ovest.