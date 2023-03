Wicked, dietro le quinte del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo: che combinano Glinda ed Elphaba?

Le star di Wicked Ariana Grande e Cynthia Erivo ci mostrano che combinano Glinda ed Elphaba quando non sono davanti la telecamera in queste nuove foto dal backstage del film.

Dovremo aspettare il 2024 per vedere la prima parte di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical, ma le interpreti di Glinda ed Elphaba, Ariana Grande e Cynthia Erivo ci permettono di ingannare l'attesa con delle nuove foto dietro le quinte del film.

"Something wicked this way comes..." recita la celebre frase, e a quale pellicola potrebbe associarsi meglio di questi tempi se non alla trasposizione cinematografica di Wicked?

Diretta dal regista di Crazy, Rich Asians Jon M. Chu, la pellicola divisa in due parti - una in arrivo nel 2024 e l'altra nel 2025 - porterà sul grande schermo la storia alla base del popolare musical.

Ma dato che il 2024 non è esattamente dietro l'angolo, ci pensano l' interprete di Glinda, Ariana Grande, e l'attrice che presterà il volto ad Elphaba, Cynthia Erivo, a tenerci impegnati.

La popstar di Thank You, Next ha infatti condiviso sui social delle foto scattate nel periodo di lavorazione del film, abbinandola alla simpatica caption "Up to (no) good". Ma cosa staranno combinando davvero queste due?

Wicked: Michelle Yeoh era preoccupata che la licenziassero dopo averla sentita cantare

Lo scopriremo, come ci ricorda anche Deadline, quando la prima parte di Wicked arriverà al cinema, ovvero a fine novembre 2024. Nel cast del film troveremo anche Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Bowen Yang, Keala Settle, Brownwyn James, Ethan Slater e Marissa Boden.