Wicked, diamo un primo sguardo ai costumi di Elphaba e Glinda [FOTO]

La curiosità nei confronti dell'adattamento cinematografico di Wicked è tanta, e dovremo attendere ancora diverso tempo per poterla saziare... Ma intanto, come per magia, è apparsa su Instagram una piccola anteprima di Glinda ed Elphaba grazie alle prime foto dal film con Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Il regista di Wicked - Part One e Two Jon M. Chu sa quanto i gli spettatori attendano la trasposizione cinematografica della celebre storia, e per questo ha deciso di dar loro modo di ammirare Ariana Grande e Cynthia Erivo con i costumi di scena, condividendo degli scatti proveniente direttamente dalla pellicola.

"Non vi hanno raccontato l'intera storia. Cosa succede quando si devia dalla strada di mattoncini gialli? First look di #WickedMovie, attualmente in lavorazione in quel di Oz" si legge nella caption del post Instagram di Chu.

Sul web sono già tantissimi i commenti e le discussioni generati da questi due soli fotogrammi, ma voi cosa ne pensate?

Wicked, dietro le quinte del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo: che combinano Glinda ed Elphaba?

Wicked Pt. 1 sarà nelle sale al termine del 2024, mentre l'arrivo della seconda parte sugli schermi è previsto per il 2025. Nel cast troveremo anche Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Brownwyn James, Bowen Yang, Keala Settle, Ethan Slater e Marissa Boden.