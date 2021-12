West Side Story primo al box office USA, ma gli incassi si fermano a 10,5 milioni

West Side Story: Ansel Elgort in una foto del film

West Side Story conquista la vetta del box office USA scalzando il film Disney Encanto, ma a fronte di un budget di 100 milioni di dollari, il musical si ferma a 10,5 milioni di incassi nel primo weekend. Uscito in 2.820 sale, West Side Story segna una media per sala di 3.723 dollari, ma a questo punto Disney e 20th Century Studios auspicano di rifarsi di un debutto non proprio stellare durante le festività natalizie. Dalla sua, per il momento West Side Story ha le reazioni estatiche della critica americana che loda il remake di Steven Spielberg e la bravura del cast, lanciando la sua corsa agli Oscar.

Encanto: una scena del film animato

Dopo due settimane in vetta alla classifica, il film Disney Encanto è ora secondo e incassa altri 9,4 milioni che lo portano a un totale di 71,3 milioni. Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Ghostbusters: Legacy è terzo con un incasso di 7,1 milioni di dollari che lo portano a superare i 112 milioni complessivi in quattro settimane. Superate le aspettative per il film di Jason Reitman, che continua a catturare l'attenzione del grande pubblico. Qui la nostra recensione di Ghostbuster: Legacy, che prosegue la saga raccontando la storia di una madre single e dei suoi figli che si trasferiscono nella casa del nonno scoprendo ben presto il suo legame con gli acchiappafantasmi.

Quarto il pittoresco House of Gucci di Ridley Scott, con un 6incasso di 4 milioni che porta il totale a 41 milioni in tre settimane. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek e Jeremy Iron portano al cinema la storia della famiglia Gucci e dell'omicidio di Maurizio Gucci ordito dall'ex moglie Patrizia Reggiani. Pareri discordi dei critici, ma grande curiosità da parte de pubblico.

Stabile in quinta posizione il cinecomic Marvel Eternals, che incassa altri 3,1 milioni arrivando a un incasso totale di 161 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.