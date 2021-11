West Side Story: prime reazioni estatiche "Spielberg al top", "la stella di Rachel Zegler brilla luminosa"

Le prime reazioni post visione di West Side Story invadono i social media USA, lodi per Steven Spielberg, per la protagonista Rachel Zegler e per la veterana Rita Moreno.

Le prime reazioni della critica dopo l'anteprima di West Side Story che si è tenuta poche ore fa ieri a New York City si stanno riversando sui social media e sono entusiastiche. fioccano gli elogi per per la rivisitazione del musical classico da parte del regista Steven Spielberg e per la protagonista Rachel Zegler.

West Side Story: i protagonisti del film

In questa nuova versione di West Side Story, Rachel Zegler e Ansel Elgort interpretano Maria e Tony, la cui sfortunata storia d'amore mette in luce le fiamme dell'aspra rivalità tra le bande di strada locali, gli Sharks e i Jets. Il cast include anche Ariana DeBose nel ruolo di Anita, David Alvarez in quello di Bernardo e Mike Faist nei panni di Riff. Rita Moreno, che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Anita nell'adattamento cinematografico del musical del 1961, appare nel remake in un nuovo ruolo ed è anche produttrice esecutiva. Il remake è stato scritto da Tony Kushner e segna la prima esperienza di Steven Spielberg nel musical.

Brent Lang di Variety ha definito il film "audace e commovente". Ha anche espresso alcune critiche per la performance principale di Ansel Elgort prima di lanciare la corsa del musical come un probabile contendente all'Oscar.

Chris Evangelista di /Film parla di "livello altissimo per Spielberg."

Il critico cinematografico Robert Daniels si dichiara sorpreso di aver apprezzato il film. Dopo aver espresso alcuni problemi sul lato tecnico, loda le performance di DeBose, Moreno e Alvarez.

La scrittrice Esther Zuckerman afferma semplicemente che Steven Spielberg e Tony Kushner non sono talenti di cui dubitare.

Anche il critico cinematografico Jesse Hassenger ha apprezzato il film, sottolineando la sfortuna di non avere altri musical diretti da Steven Spielberg all'orizzonte.

West Side Story approderà nei cinema italiani il 23 Dicembre.