Quentin Tarantino ha amato West Side Story di Spielberg: 'Bello come Mad Max Fury Road'

Intervenuto nel corso del podcast di Bret Easton Ellis, Quentin Tarantino ha avuto modo di elogiare West Side Story, il remake di Steven Spielberg purtroppo rivelatosi un flop al box-office alla fine del 2021.

Per Tarantino il film è il migliore uscito quell'anno e avrebbe dovuto vincere l'Oscar alla cerimonia successiva. "Ho amato West Side Story. Il miglior film del 2021, avrebbe dovuto vincere l'Oscar e il ragazzo che interpretava Riff avrebbe dovuto vincerlo pure. È l'unico film che ho visto, da solo, al cinema, due volte. Era bello oltre ogni limite. Era proprio come Fury Road". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di West Side Story.

Ellis si è detto d'accordo con Tarantino, aggiungendo che inizialmente credeva che l'ultimo grande film di Spielberg fosse Munich del 2005 e che pensava che il regista avesse sicuramente "perso la testa", ma West Side Story gli ha fatto gridare "è tornato!".

West Side Story ha ottenuto ottime recensioni quando è uscito alla fine del 2021. Fu anche candidato a sette Oscar, tra cui quello per il miglior film. Se ricordate, fu lo stesso anno in cui Coda - I segni del cuore si aggiudicò la statuetta più importante.

I nominati per il miglior film quell'anno furono Coda, West Side Story, Il potere del cane, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Don't Look Up, Dune, Belfast, Drive my Car e King Richard.

The Movie Critic

Secondo le ultime news sul prossimo film di Tarantino, The Movie Critic, Sony Pictures probabilmente distribuirà la pellicola, che sarà prodotta da Stacey Sher e uscirà, con molta probabilità, nel corso del 2025.

Brad Pitt tornerà in The Movie Critic, l'ultimo film di Quentin Tarantino

I dettagli sul progetto sono ancora scarsi, anche se sappiamo che sarà ambientato negli anni '70 in California e parlerà di un critico cinematografico che scriveva su una rivista porno e non ha mai sfondato nel mondo della critica. Alcune voci sostengono che Tom Cruise sia vicino a ottenere una parte nel film, così come anche Brad Pitt tornerà a collaborare con il regista dopo Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood.