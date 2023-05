Venom 3, svelato il possibile villain del film

Le riprese di Venom 3 dovrebbero iniziare a breve, salvo ritardi causati dall'attuale sciopero degli sceneggiatori in America, e vedranno Tom Hardy nuovamente nei panni di Eddie Brock. Ma dopo aver sconfitto Carnage nel capitolo precedente, chi sarà il prossimo villain da affrontare? L'indiscrezione arriva dal titolo di lavorazione scelto per il film.

Chi sarà il villain di Venom 3?

Secondo The Cosmic Circus il titolo scelto è Orwell, che per molti potrebbe essere un riferimento al celebre autore George Orwell, ma è più probabile si tratti di Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti Marvel cerca di vendicare la morte del figlio avvenuta proprio per mano di Venom.

Il Venom di Tom Hardy è apparso brevemente nella scena post-credits di No Way Home, ma il suo personaggio e lo Spider-Man di Tom Holland non si sono ancora del tutto ufficialmente incontrati. Si vocifera che il crossover fosse stato impedito proprio dai Marvel Studios.

Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

Secondo alcuni rumor nel film dovrebbe comparire anche l'agente Mobius (Owen Wilson), grande protagonista della serie Disney+ Loki. Tra le new entry di Venom 3 anche la star di Ted Lasso Juno Temple in un ruolo ancora misterioso.

Ecco chi dirigerà Venom 3

Il terzo capitolo della storia di Eddie Brock sarà diretto da Kelly Marcel, che ha scritto la sceneggiatura dei primi due film di Venom, e la filmmaker ha firmato anche il nuovo script basandosi su un'idea di Hardy.