Venom 3: Norman Reedus nel cast nel ruolo di Zia May? L'errore di Google fa impazzire i fan

Dopo che Google ha mostrato per sbaglio Norman Reedus come parte del cast di Venom 3 in un ruolo improbabile, i fan si chiedono se l'attore di The Walking Dead sarà protagonista del film.

Recentemente un esilarante errore di Google ha fatto credere ai fan che Norman Reedus avrebbe fatto parte del cast di Venom 3. Reedus era infatti stato schedato come appartenente al cast di Venom 3 e per di più nell'improbabile ruolo della zia di Spider Man, May Parker (interpretata nel MCU da Marisa Tomei). Lo screenshot (che potete vedere sotto) è presto andato virale prima che Google rimuovesse l'errore.

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Google ha spesso condiviso informazioni errate sul casting di film precedenti. Ad esempio, se si cerca sul motore di ricerca il cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è possibile vedere Tom Hiddleston, Laura Dern ed Evangeline Lilly tra gli interpreti del film nonostante in realtà non vi abbiano partecipato.

Norman Reedus in Venom 3?

L'errore ha fatto impazzire i fan che hanno iniziato a chiedersi se l'attore di The Walking Dead sia effettivamente uno dei protagonisti del film e quale ruolo potrebbe interpretare. Sicuramente Reedus non interpreterà il personaggio che è tradizionalmente ritratto come una vecchia nonna nei suoi oltre 60 anni di storia dei fumetti. Inoltre, ad oggi sembra altamente improbabile anche che Reedus possa partecipare a Venom 3 visto che apparentemente l'attore non è stato scritturato nel sequel, di cui tra l'altro sono quasi terminate le riprese.

Attualmente per Venom 3 sono stati confermati solo quattro membri del cast: Tom Hardy (che ha anche co-scritto la storia del film con il regista e scrittore Kelly Marcel), Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo. Inoltre, secondo varie indiscrezioni e fughe di notizie sulla trama, Venom 3 sarebbe legato a Spider-Man: No Way Home. Il film uscirà l'8 novembre 2024 e Hardy vestirà per l'ultima volta i panni di Eddie Brock e Venom.