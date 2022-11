Spider-Man/Venom: i Marvel Studios hanno impedito il crossover? [RUMOR]

Secondo quanto riferito da un recente rumor, i Marvel Studios avrebbero annullato i piani per il crossover tra Spider-Man e Venom, impedendo l'apparizione dell Uomo Ragno di Tom Holland nei film su Venom di Sony Pictures.

Secondo quanto riportato dal canale YouTube Heavy Spoilers (tramite The Direct), inizialmente Tom Holland sarebbe dovuto apparire in un cameo nei panni di Peter Parker/Spider-Man in Venom, del 2018. Tuttavia, "i Marvel Studios avrebbero staccato la spina opponendosi decisamente". Il canale YouTube ha anche osservato che sebbene "una delle clausole" nell'accordo tra Marvel e Sony del 2019 fosse "che i franchise Sony Marvel si collegassero al MCU", finora ci sono stati ben pochi c'è crossover tra l'MCU e lo Spider-Man Universe di Sony.

Venom - La furia di Carnage: una foto del film

Mentre i Marvel Studios hanno impedito a Tom Holland di apparire in Venom, lo studio non ha avuto problemi con il cameo di Tom Hardy nella scena post-credits di Spider-Man: No Way Home del 2021. Questo è servito come seguito alla scena dei titoli di coda di Venom - La furia di Carnage.

Spider-Man 4 includerà Venom?

Con un quarto film MCU Spider-Man in fase di sviluppo iniziale presso i Marvel Studios, i fan sono curiosi di scoprire se il prossimo sequel darà a Peter Parker l'abito nero da simbionte dopo che è stato anticipato nella scena post-credits di No Way Home. Sfortunatamente, i dettagli della trama di Spider-Man 4 svelati finora suggeriscono che il prossimo sequel sarà ambientato "all'indomani di Daredevil: Born Again". Gli addetti ai lavori hanno anche affermato che Peter non riceverà l'abito da simbionte fino ad Avengers: Secret Wars del 2026, rispecchiando quando il personaggio indossò cronologicamente l'abito per la prima volta nei fumetti (in Secret Wars #8 del 1984).

Spider-Man: Tom Holland ha già firmato per una nuova trilogia Marvel?

Mentre si parla di una possibile apparizione di Venom in Spider-Man 4, è erto il ritorno del simbionte di Tom Hardy in Venom 3, che è stato annunciato durante la presentazione di Sony al CinemaCon 2022. Il prossimo capitolo sarà il settimo film dello Spider-Man Extendend Universe di Sony e dovrebbe uscire dopo Kraven the Hunter (2023), interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e i potenziali El Muerto e Madame Web (entrambi nel 2024). Il franchise è diventato un enorme successo per Sony, con i film di Venom e Morbius che hanno incassato un totale di 1,53 miliardi di dollari al botteghino mondiale.