Venom 3: ci sarà anche l'agente Mobius di Owen Wilson? (RUMOR)

Nonostante le reazioni abbastanza negative sul secondo capitolo Venom 3 è ufficialmente entrato in pre-produzione a febbraio. Tom Hardy tornerà nei panni dell'alter ego di Eddie Brock e assieme a lui potrebbero esserci grande sorprese. Stando a una recente indiscrezione, infatti, nel film comparirà anche l'agente Mobius M. Mobius, interpretato da Owen Wilson nella serie TV Loki.

Venom 3 e l'invasione della TVA?

L'indiscrezione è arrivata dall'insider Daniel Richtman che più volte si è rivelato attendibile in passato. Al momento gli universi Sony Pictures e Marvel rimangono separati, nonostante quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home, ma l'agente Mobius potrebbe essere il nuovo gancio per viaggiare ancora una volta nel Multiverso.

Mobius è l'agente della Time Variance Authority (TVA), agenzia creata per preservare la corretta linea temporale. Ovviamente quanto accaduto in Loki ha avuto importanti ramificazioni nel mondo Marvel e adesso la TVA dovrebbe apparire anche in Deadpool 3 per dare la caccia al mercenario chiacchierone. Tra le new entry di Venom 3 anche la star di Ted Lasso Juno Temple in un ruolo ancora misterioso.

Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

Il Venom di Tom Hardy è apparso brevemente nella scena post-credits di No Way Home, ma il suo personaggio e lo Spider-Man di Tom Holland non si sono ancora del tutto ufficialmente incontrati. Si vocifera che il crossover fosse stato impedito proprio dai Marvel Studios.

Ecco chi dirigerà Venom 3

Il terzo capitolo della storia di Eddie Brock sarà diretto da Kelly Marcel, che ha scritto la sceneggiatura dei primi due film di Venom, e la filmmaker ha firmato anche il nuovo script basandosi su un'idea di Hardy.