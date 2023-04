Venom 3: la star di Ted Lasso Juno Temple si unisce al cast in un ruolo misterioso

Da Ted Lasso a Venom 3: l'inglese Juno Temple affiancherà il collega Tom Hardy in un ruolo che per il momento rimane top secret.

La star di Ted Lasso, Juno Temple, si è unita al cast del cinecomic Sony Pictures Venom 3 in un ruolo misterioso. Come rivela Deadline, l'attrice affiancherà il protagonista Tom Hardy, che torna per la terza volta nel ruolo di Eddie Brock/Venom.

Questo è un momento molto fortunato per Juno Temple. L'interprete di Keeley Jones nell'acclamata serie comedy di Apple TV+ Ted Lasso, che è attualmente nel bel mezzo della sua terza (e forse ultima) stagione, di recente è apparsa anche nella miniserie biografica di Paramount+ The Offer e dovrebbe ricoprire un ruolo principale nella quinta stagione di Fargo.

Nel frattempo, Sony continua a cavalcare il successo di Venom dopo l'exploit del primo film che, uscito nel 2018, ha incassato 856 milioni globali lanciando di fatto lo Spider-Man Extendend Universe. Al film è seguito, nel 2021, Venom - La furia di Carnage, e il franchise si è espanso con Morbius (2022). Attualmente sono in arrivo Kraven the Hunter, El Muerto e Madame Web, in uscita nel 2024.

Per quanto riguarda Venom 3, il cinecomic sarà scritto e diretto da Kelly Marcel da una storia che ha ideato insieme a Tom Hardy. Marcel in precedenza è stata co-sceneggiatrice di Venom e sceneggiatrice di Venom 2 diretti, rispettivamente, da Ruben Fleischer e Andy Serkis. Marcel e Hardy produrranno Venom 3 insieme ad Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.