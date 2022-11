Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

Il regista Andy Serkis ha spiegato il motivo per cui non sarà il regista di Venom 3, il nuovo sequel con star Tom Hardy.

Andy Serkis ha rivelato il motivo per cui non sarà il regista di Venom 3, incarico che è stato assegnato a Kelly Marcel.

L'attore, intervistato da /Film ha infatti affrontato la scelta di non tornare una seconda volta dietro la telecamera del progetto tratto dai fumetti della Marvel.

Andy Serkis, parlando di Venom - La furia di Carnage, ha dichiarato: "Ho avuto una bella esperienza nel girare il film. Tom Hardy è un mio caro amico e mi sento davvero orgoglioso del lavoro, ci siamo divertiti nel girarlo".

La star ha però aggiunto: "Essere il custode di quel franchise per un po' è stato grandioso. Ma ho così tanti progetti che stavo iniziando a sviluppare, come La fattoria degli animali ad esempio. Stavamo per iniziare la produzione di quel progetto e poi abbiamo posticipato mentre usciva Venom. Dovevo occuparmi di quei progetti a cui stavo lavorando per così tanto tempo".

Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie

Serkis ha ribadito: "Ma sono davvero felice che lo realizzerà Kelly, è così in controllo di quel materiale con Tom. Loro due sono un grandioso team con cui collaborare. Sono davvero eccitato nel vedere cosa proporranno".