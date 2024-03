Venom 3 ha un titolo ufficiale, anticipata la data di uscita del cinecomic con Tom Hardy

Sony ha svelato il titolo ufficiale di Venom 3: il nuovo cinecomic con Tom Hardy si intitolerà Venom: The Last Dance. L'annuncio è stato accompagnato da una buona notizia per i fan del franchise, l'uscita del film è stata anticipata dall'8 novembre al 25 ottobre 2024.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma sappiamo che Tom Hardy tornerà nei panni di Eddie Brock/Venom nel film, con Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo al suo fianco. Kelly Marcel farà il suo debutto alla regia con questo progetto, oltre a firmare la sceneggiatura di una storia che ha sviluppato con Tom Hardy. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Marcel e Hardy figurano come produttori del progetto.

La chiusura di una trilogia miliardaria

Nonostante giudizi critici non proprio entusiasmanti, i primi due capitoli della saga di Venom hanno incassato un totale di 1,3 miliardi al box office.

Sony ha annunciato lo sviluppo del terzo film durante la presentazione al ad aprile 2022. Il progetto vedrà la prima apparizione di Venom dopo il cameo nella scena post-credits di Spider-Man: No Way Home nel 2021.

A febbraio, Juno Temple ha parlato del progetto a Variety, anticipando che le riprese erano quasi completate. "Siamo prossimi alla fine in questo momento", ha detto. "È stata una corsa selvaggia e meravigliosa. È tutto così nuovo per me. È un grande set! Questo è pazzesco. È stato così divertente e ho avuto modo di lavorare con persone fantastiche. Sono stata così fortunata nella mia carriera ad avere i cast più incredibili. Non vedo l'ora che esca, penso che il pubblico lo apprezzerà".