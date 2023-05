Venom 3, le riprese del film Marvel inizieranno prima del previsto?

Quando partiranno le riprese del terzo capitolo del franchise Marvel dedicato a Venom? Se vogliamo credere alle ultime indiscrezioni, molto presto, e soprattutto, nel mezzo dello sciopero degli sceneggiatori.

Secondo quanto segnala Collider, infatti, Production List riporterebbe il prossimo mese (quindi giugno) come data dell'inizio delle riprese per Venom 3.

Considerata la situazione attuale in quel di Hollywood, non un periodo ottimale, visto che, se lo sciopero si dovesse protrarre (come molto probabile che accada) ulteriormente, sul set del cinecomic Marvel Sony non sarebbero disponibili sceneggiatori per modifiche dell'ultimo minuto.

Gli sceneggiatori di Hollywood entrano in sciopero, a rischio la produzione di molte serie tv

Non solo, ma come nota sempre Collider, dovessero unirsi anche i registi allo sciopero, ci si troverebbe di fronte a un'altra marea di problemi...

E Venom 3 potrebbe non essere l'unico film Marvel a risentire dello sciopero!

Come andrà, insomma, si vedrà... Se tutto va secondo i piani, comunque, Venom 3 dovrebbe arrivare nelle sale per il 2024.