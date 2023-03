Deadpool 3 conterrà alcuni personaggi della serie Loki? [RUMOR]

Continuano ad arrivare nuove voci sulla trama di Deadpool 3, nuovo capitolo incentrato sul mercenario chiacchierone e che vedrà il grande ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Stando alle indiscrezioni dell'insider Jeff Sneider nel film appariranno due personaggi chiave della serie Loki: stiamo parlando di Agent Mobius, interpretato da Owen Wilson, e da Miss Minutes, doppiata da Tara Strong.

I due daranno la caccia a Deadpool, reo di aver incasinato ancor di più la timeline. Rumor di un loro coinvolgimento circolavano già da mesi e sembra proprio che gli event narrati in Deadpool 3 porteranno poi direttamente al prossimo crossover degli Avengers, ovvero The Kang Dynasty.

Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio della trama?

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo possibile cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. A dirigerlo ci penserà Shawn Levy, che ha già diretto Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project.