Spider-Man: Brand New Day, ecco perché Sony ha abbandonato l'idea dello scontro con Venom e Knull

Dopo il successo dei film su Venom, i piani di Sony prevedevano la concretizzazione del crossover con Spider-Man tanto bramato dai fan e l'apparizione di Venom e Knull in Spider-Man 4. Piani che sono inevitabilmente cambiati, come dimostrerebbero le anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day, da pochi giorni in lavorazione.

Venom: The Last Dance, capitolo conclusivo della trilogia Sony Pictures su Venom, sembra aver posto fine alla simbiosi di Eddie Brock con Venom, ma ha consacrato Knull come minaccia multiversale. Naturalmente, con un frammento del simbionte Venom rimasto sulla Terra 616, era facile prevedere una reunion tra Eddie e il suo costume alieno, dando vita al tanto sognato crossover con Spider-Man. Reunion che, a quanto pare, non accadrà. Cerchiamo di analizzarne i motivi.

L'apparizione di Venom in The Last Dance

Perché Venom e Knull non faranno parte di Spider-Man 4?

Forte di un incasso globale di 479 milioni, Venom: The Last Dance è risultato un successo per Sony al botteghino senza però "sfondare". Tom Hardy aveva già espresso la volontà di concludere il suo viaggio nei panni di Eddie Brock col film, lasciando però aperta la possibilità di fare ritorno in un eventuale crossover.

Se Spider-Man: Brand New Day fosse uscito tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, le probabilità che Spider-Man incontrasse Venom sarebbero state più alte. Ma come ha anticipato Kevin Feige, invece di un'altra storia multiversale, l'eroe di Tom Holland tornerà a combattere i criminali per le strade di New York. Il che permetterà la presenza nel fim di personaggi come The Punisher, Hulk e Scorpion piuttosto che Venom o Knull.

A questo proposito, Alex Perez di The Cosmic Circus, che è stato il primo a diffondere la voce su Knull, ha dichiarato: "Quando ho menzionato Knull come cattivo di Spider-Man 4, questo faceva parte dei piani di Sony per collegare il film a a Venom: The Last Dance. Per un po', quella è stata l'idea. L'hanno persino anticipato in un comunicato stampa. Tuttavia, la Marvel voleva una direzione diversa: quella che abbiamo ora".