Venom: in sviluppo un film d’animazione da Sony dopo lo stop ad Agent Venom

Dopo la chiusura della trilogia con Venom: The Last Dance e lo stop a Agent Venom, Sony avrebbe deciso di puntare su un film d'animazione dedicato al simbionte.

Il futuro di Venom in casa Sony potrebbe non passare più per il live-action. Stando a quanto riportato da fonti affidabili nell'ambiente dei leak cinematografici, lo studio avrebbe deciso di avviare lo sviluppo di un nuovo film d'animazione sul simbionte più celebre della Marvel, dopo aver messo in pausa il progetto di Agent Venom.

La trilogia iniziata nel 2018 con protagonista Tom Hardy ha garantito ottimi incassi a Sony Pictures, anche se ogni nuovo capitolo ha registrato numeri inferiori rispetto al precedente. Con Hardy pronto a congedarsi dopo Venom: The Last Dance, lo studio sembrava intenzionato a passare il testimone al personaggio di Flash Thompson, già accennato nel terzo film. Tuttavia, dopo le deludenti performance di Madame Web e Kraven - Il cacciatore, tutti gli spin-off live-action in programma sarebbero stati sospesi.

Un film d'animazione su Venom in arrivo?

Secondo l'insider MyTimeToShineH, Sony avrebbe ora acceso i riflettori su un progetto animato dedicato a Venom. Non è chiaro se sarà collegato ai film live-action o se si tratterà di una storia completamente autonoma, magari ambientata in un multiverso alternativo, simile a quello esplorato in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Venom: The Last Dance - Tom Hardy in una sequenza

L'idea di un film d'animazione apre nuove possibilità narrative per il personaggio, incluso un possibile approfondimento sul Venomverse o sull'antico nemico Knull, la divinità dei simbionti.

Nel frattempo, Sony è impegnata sulla post-produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e sul futuro Spider-Man: Brand New Day, realizzato in collaborazione con i Marvel Studios.

Tom Hardy, parlando del suo addio al personaggio, ha dichiarato: "Mi sarebbe piaciuto vedere Venom e Spider-Man insieme. Sarebbe stato qualcosa di speciale, soprattutto per i più piccoli, che spesso mi chiedono perché i loro eroi preferiti non compaiano mai insieme sullo schermo",