Vanilla Sky: l'imperdibile edizione 4K UHD + Blu-ray del film con Tom Cruise è scesa di prezzo su Amazon

Remake del film spagnolo Abre los ojos (Apri gli occhi), Vanilla Sky è uno di quei lungometraggi che è riuscito a trovare una strada tutta sua fra il grande pubblico, raccogliendo consensi e una serie di letture anche lontane dall'ispirazione da cui è stato tratto. Diretta da Cameron Crowe, la pellicola si apre a interpretazioni che da sempre affascinano gli appassionati, come con l'originale pellicola spagnola, rapendo proprio per questo, e per una delle più memorabili interpretazioni nella carriera di Tom Cruise.

Partendo da alcune reazioni del genere, vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare l'edizione 4K UHD + Blu-ray di Vanilla Sky in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, il lungometraggio è disponibile a 21,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo più basso recente indicato. Se interessati al recupero, o a raccogliere informazioni in più sul prodotto cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente o cliccare su questo link. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Di cosa parla Vanilla Sky?

Uscito nel 2001, Vanilla Sky segue la storia personale di David Aames (interpretato da Tom Cruise), un giovane e ricco proprietario di una casa editrice che conduce una vita apparentemente perfetta. Tuttavia, la sua esistenza prende una svolta drammatica quando inizia una relazione con Sofia (Penelope Cruz) mentre è ancora coinvolto con la gelosa ex fidanzata Julie (Cameron Diaz). Un incidente automobilistico causato da Julie cambia radicalmente la vita di David, lasciandolo sfigurato e profondamente traumatizzato, e mentre David cerca di ricostruire la sua vita e la sua identità, si ritrova intrappolato in una serie di eventi onirici e surreali che mettono in discussione la linea tra realtà e immaginazione.

Oblivion: Tom Cruise ha aiutato Jessica Chastain ad abbandonare il film senza pagare la penale

Sfruttate anche voi questa temporanea offerta su Amazon per avere in casa vostra un'edizione home video imperdibile di Vanilla Sky.