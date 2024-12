Vanilla Sky: l'edizione 4K UHD + Blu-ray del film con Tom Cruise in sconto su Amazon

L'edizione 4K UHD + Blu-ray di Vanilla Sky è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 15,96€, con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (18,25€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K UHD + Blu-ray di Vanilla Sky indicata è venduta e spedita da Amazon.

Vanilla Sky: l'indimenticabile remake di Cameron Crowe in edizione 4K UHD + Blu-ray

Esplorate i confini tra realtà e sogno con l'edizione 4K UHD + Blu-ray di Vanilla Sky, il remake di Cameron Crowe che approfondisce il genere del thriller psicologico. Tom Cruise offre una delle sue interpretazioni più intense e memorabili nei panni di David Aames, un magnate dell'editoria il cui mondo perfetto si frantuma in un turbinio di passione, tradimento e mistero. Affiancato da un cast stellare, tra cui Penélope Cruz e Cameron Diaz, Vanilla Sky invita lo spettatore a un viaggio visionario attraverso i meandri dell'amore, della perdita e delle scelte che ci definiscono.

Vanilla Sky: il sogno di Tom Cruise rivisto in 4K è ancora più lucido

L'edizione in 4K UHD cattura ogni sfumatura emotiva e ogni dettaglio visivo di questa storia affascinante e inquietante. Portando a casa vostra un film che ha segnato un'epoca, questa edizione rappresenta un must per i cinefili e per chiunque voglia riscoprire un lungometraggio senza tempo nella sua forma più coinvolgente.