Vanilla Sky: la versione 4K UHD + Blu-ray del film con Tom Cruise è in offerta su Amazon

Vanilla Sky, il film al cui centro troviamo una delle più memorabili interpretazioni di Tom Cruise, è attualmente in sconto su Amazon, in versione 4K UHD + Blu-ray.

Fra i film più iconici, discussi e ricordati cui Tom Cruise abbia mai partecipato come protagonista principale, Vanilla Sky è sicuramente qualcosa di memorabile. Remake americano del film spagnolo Abre los ojos (Apri gli occhi da noi) del 1997, anche in veste differente è riuscito a colpire il pubblico di tutto il mondo con la sua storia cervellotica e psicologica, accostata a una struttura narrativa complessa e ad alcune interpretazioni rimaste impresse nella memoria di tutti.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare Vanilla Sky in versione (4K UHD + Blu-ray) in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui siamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 19,02€, con uno sconto del 19% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo!

Vanilla Sky in versione (4K UHD + Blu-ray)

Su Amazon la versione (4K UHD + Blu-ray) di Vanilla Sky viene così introdotta nella sezione "descrizione prodotto": "La super star Tom Cruise regala una delle sue interpretazioni più belle in questo film indimenticabile e grandioso, che lo vede di nuovo al fianco di Cameron Crowe, il regista Premio Oscar® di Jerry Maguire. Giovane, bello e ricco, il magnate dell'editoria David Aames (Cruise) può avere tutto ciò che desidera. Tuttavia, l'affascinante vita di David sembra incompleta. Una notte incontra la donna dei suoi sogni (Penélope Cruz) e crede d'aver trovato il pezzo mancante. Ma l'incontro fatale con un'amante gelosa (Cameron Diaz) manda improvvisamente fuori controllo il mondo di David, catapultandolo in un vertiginoso vortice di sentimento, sesso, sospetto e sogno...fino allo sconvolgente e indimenticabile risveglio finale. Edizione 4K UHD + Blu-ray".

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Vanilla Sky in versione (4K UHD + Blu-ray) su Amazon.