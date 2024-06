Oblivion: Tom Cruise ha aiutato Jessica Chastain ad abbandonare il film senza pagare la penale

Tom Cruise è uno dei nomi più ambiti di Hollywood e diversi colleghi dell'attore sognano di poter recitare al suo fianco in uno dei progetti redditizi nei quali è coinvolto, da Mission: Impossible a Top Gun. Ma c'è chi ha dovuto abbandonare il cast di un film con Tom Cruise e l'ha fatto grazie proprio a Tom Cruise.

Si tratta di Jessica Chastain, che più di dieci anni fa avrebbe dovuto recitare in Oblivion di Joseph Kosinski ma che dovette lasciare il progetto nonostante fosse già stata ingaggiata per la parte. Nel film, oltre a Cruise, sono protagonisti Morgan Freeman e Olga Kurylenko. L'attrice ucraina venne chiamata per sostituire proprio la star di IT. Oblivion sarà in onda stasera su Sky Cinema Collection alle ore 21.15.

Tom Cruise in aiuto

Jessica Chastain decise di ritirarsi dal progetto di Oblivion quando venne a sapere di Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow. Nel corso di una recente intervista a The Hollywood Reporter, Chastain ha raccontato come si svolsero i fatti:"Qualcuno della mia agenzia lo contattò e gli disse che io volevo lavorare con lui ma c'era quest'altro film ed era così importante".

Primo piano di Jessica Chastain in Zero Dark Thirty

L'attrice ha dichiarato che Tom Cruise fu molto comprensivo e disse ai suoi agenti che avrebbe potuto abbandonare il film senza alcun obbligo contrattuale. Nell'intervista, Chastain ha espresso la propria gratitudine nei confronti del collega, affermando che se non fosse stato per lui nessuno studio avrebbe accettato questo cambio repentino di programma. Una scelta che ha giovato alla carriera di Jessica Chastain: Zero Dark Thirty si è rivelato un successo sia commerciale che di critica, con ben cinque nomination ai premi Oscar.

Nel lungometraggio di Kathryn Bigelow, basato sull'operazione che condusse all'uccisione di Osama Bin Laden, Jessica Chastain interpreta la giovane agente della CIA Maya Harris, con Joel Edgerton e Jason Clarke.