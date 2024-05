Una pallottola spuntata: Paul Walter Hauser raggiunge Liam Neeson nel cast del reboot

Secondo quanto riportato da Variety, Paul Walter Hauser raggiungerà Liam Neeson nel reboot di Una pallottola spuntata attualmente in fase di sviluppo.

Hauser interpreterà il Capitano Ed nel nuovo film della saga comica che sarà diretto da Akiva Schaffer. La Paramount Pictures intende distribuirlo il 18 luglio 2025. George Kennedy aveva già interpretato il ruolo nella trilogia cinematografica originale, il cui capitolo originale, Una pallottola spuntata, arrivò nelle sale nel 1988.

Dan Gregor e Doug Mand hanno scritto la sceneggiatura del nuovo film insieme a Schaffer. I due sceneggiatori hanno scritto in precedenza il film Disney+ vincitore di un Emmy, Cip & Ciop agenti speciali. Seth MacFarlane ed Erica Huggins di Fuzzy Door sono tra i produttori del progetto, mentre Daniel M. Stillman è il produttore esecutivo.

Hauser si aggiunge al cast che già comprende Neeson e Pamela Anderson. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora sconosciuti, The Hollywood Reporter ha precedentemente riportato che Neeson interpreterà il detective pasticcione Frank Drebin, interpretato nel franchise dal compianto Leslie Nielsen.

Richard Jewell: Sam Rockwell e Paul Walter Hauser una scena del film

Paul Walter Hauser è richiestissimo

All'inizio di questa settimana, è stato riportato che la New Line Cinema si è aggiudicata i diritti del biopic su Chris Farley del regista Josh Gad, che vedrà Hauser nel ruolo del compianto comico del Saturday Night Live.

Inoltre, Hauser è appena entrato a far parte del cast del nuovo Fantastic Four dei Marvel Studios in un ruolo al momento sconosciuto.

Una pallottola spuntata, David Zucker non è contento del remake con Liam Neeson:"Avrei dovuto scriverlo io"

Tra gli altri lavori importanti di Hauser figurano la serie Apple TV+ Black Bird, per la quale ha vinto un Emmy, oltre ai film Tonya (2017), BlacKkKlansman (2018), Richard Jewell (2019) e Crudelia (2021). L'attore ha anche prestato la sua voce a un personaggio in Inside Out 2 in uscita quest'estate e apparirà al fianco di Matt Damon in The Instigators di Doug Liman.