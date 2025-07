Una pallottola spuntata: il cestino dei pop-corn del remake è una citazione del cult con Leslie Nielsen

In attesa dell'uscita della nuova versione con protagonista la star di Taken e Star Wars Liam Neeson, ecco la prima foto del gadget per gli spettatori.

Regal Cinemas ha svelato il suo cestino da pop-corn da collezione per il prossimo reboot di Una pallottola spuntata, con protagonista Liam Neeson nel ruolo che fu di Leslie Nielsen.

Il cestino da pop-corn creato per l'occasione è in realtà una citazione proprio del lungometraggio uscito nel 1988, di una famosa scena con il protagonista insieme a Priscilla Presley.

Un cestino da collezione a forma di... castoro

Il cestino creato per l'occasione, come si vede nell'immagine pubblicata sui social, è a forma di castoro, in riferimento ad una delle sequenze più esilaranti del primo film, con la scritta 'Bel castoro'.

In seguito al primo incontro tra Frank Drebin (Nielsen) e Jane Spencer (Presley), quest'ultima sale su una scala mentre Frank aspetta in basso, guardandole sotto la gonna. In inglese, Frank commenta proprio con la frase 'bel castoro', e successivamente Jane risponde:"Grazie, l'ho appena fatto imbalsamare".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La battuta è modificata leggermente in italiano per una maggiore comprensione, con la frase 'Che bella topa'. Si tratta del tipico umorismo assurdo che caratterizza il franchise.

Il remake di Una pallottola spuntata

Liam Neeson e Pamela Anderson ereditano, di fatto, i ruoli principali delle saga proprio da Leslie Nielsen e Priscilla Presley. Neeson è Frank Drebin Jr., il figlio del personaggio protagonista dei primi tre capitoli.

Pamela Anderson ha dichiarato di essersi divertita molto a recitare con Liam Neeson nel film e spera di poter ripetere l'esperienza nei successivi due capitoli.

Profilo di Pamela Anderson

Nel cast del primo remake della famosissima trilogia dei primi anni '90 con mattatore Leslie Nielsen nel ruolo di Frank Drebin, e diretto da Akiva Schaffer, anche Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddy Yu e Danny Huston.