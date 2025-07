Una pallottola spuntata, Liam Neeson: "Non ho voluto imitare Leslie Nielsen"

La star di Taken ha sottolineato di aver voluto interpretare a modo suo il personaggio nel nuovo film del franchise senza copiare il collega.

A 73 anni, Liam Neeson è diventato protagonista del reboot della saga comica Una pallottola spuntata, nei panni di Frank Drebin Jr., e sin da subito ha raccontato di essere stato determinato a non cadere nella trappola dell'imitazione.

Neeson non ha voluto copiare Leslie Nielsen, che nei film demenziali precedenti interpretava il padre del suo personaggio, il sergente Frank Drebin.

Liam Neeson non ha voluto imitare Leslie Nielsen nel reboot

"Non direi che fosse snervante, ma ogni giorno andavo da Akiva [Schaffer, il regista] dopo le riprese e chiedevo com'era andata, perché davvero non lo sapevo" ha spiegato Neeson.

Leslie Nielsen in una scena di An American Carol

L'imperativo era non copiare il suo predecessore: "Non volevo emulare il meraviglioso Leslie Nielsen, ma l'unica cosa che ho preso da lui è stata: 'Sii serio. Non cercare di essere divertente. Limitati a fare il poliziotto serio che è un po' tonto'".

Un nuovo Frank Drebin per Una pallottola spuntata

Il regista Akiva Schaffer è stato categorico: non voleva che Liam Neeson replicasse semplicemente l'interpretazione di Leslie Nielsen: "Liam ha le sue caratteristiche, ma non sono quelle di Leslie Nielsen. Avrebbe passato l'intero film cercando di eguagliare un altro essere umano con un set di abilità completamente diverso".

Schaffer ha spiegato che, paradossalmente, era Liam Neeson a spingere maggiormente sulle battute sciocche e scorrette: "Era in realtà il più entusiasta delle cose più sciocche. Continuava a sorprendermi. Sarei dovuto intervenire per dire: 'Ricorda, tre scene fa abbiamo già quella battuta sulle scorregge. Se la fai anche qui, potrebbe essere troppo presto'" ha spiegato il regista.

Liam Neeson in una scena di Memory

Avere Liam Neeson come protagonista ha cambiato davvero la percezione del progetto del reboot: "Non solo è uno dei migliori uomini di punta con 'gravitas', ma è anche uno dei pochi che ha usato poco quel suo potere per fare commedia". Nel cast del reboot di Una pallottola spuntata troviamo anche Pamela Anderson, Paul Walter Hauser e CCH Pounder.