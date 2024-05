Fantastic Four: Paul Walter Hauser entra nel cast in un ruolo misterioso

Il cast di Fantastic Four si arricchisce di una new entry, si tratta dell'attore Paul Walter Hauser, ingaggiato da Marvel in un ruolo "misterioso", come ha rivelato Deadline.

Unirsi al MCU segna l'ultimo di una serie di progetti di alto profilo per Hauser, che interpreterà Chris Farley nel prossimo film biografico diretto da Josh Gad e ha ottenuto un ruolo di primo piano nel remake di Una pallottola spuntata, che vanta un ensemble guidato di Liam Neeson e Pamela Anderson.

Primi dettagli su Fantastic Four

Richard Jewell: Paul Walter Hauser in una scena del film

Nel cinecomic in arrivo, Paul Walter Hauser comparirà a fianco della Prima Famiglia della Marvel, i primi personaggi creati per la Marvel Comics da Stan Lee e Jack Kirby. Il quartetto di supereroi sarà interpretato da Pedro Pascal nei panni di Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm (alias la Donna Invisibile), Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm (alias la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm (ovvero la Cosa).

Matt Shakman dirigerà Fantastic Four usando una sceneggiatura firmata da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La pellicoa dovrebbe arrivare nei cinema a luglio 2025.

Hauser, che ha vinto un Emmy, un Critics' Choice e un Golden Globe per il suo ruolo nella serie crime Black Bird, sarà presto nel cast vocale di Inside Out 2, sequel Disney/Pixar, come voce di Imbarazzo. L'attore è attualmente impegnato nelle riprese di The Instigators, film Apple con Matt Damon diretto da Doug Liman.