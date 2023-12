Una pallottola spuntata, David Zucker non è contento del remake con Liam Neeson:'Avrei dovuto scriverlo io'

Liam Neeson erediterà lo scettro del protagonista di Una pallottola spuntata da Leslie Nielsen, saga cinematografica composta da commedie parodia diventate cult tra gli anni '80 e '90. Tuttavia, il team creativo originale non è stato coinvolto dal remake di Paramount.

David Zucker, regista della prima trilogia, ha espresso il proprio rammarico, affermando di aver lavorato con i suoi collaboratori ad una sceneggiatura di un quarto capitolo:"Pat, Mike ed io abbiamo scritto una sceneggiatura per Una pallottola spuntata 4 e abbiamo saputo che Jon Gonda alla Paramount aveva letto la sceneggiatura e rideva di gusto. Ma in un qualche momento hanno deciso di non continuare con Pat, Mike e me. Così hanno preso Seth MacFarlane e Akiva Schaffer che dirige Liam Neeson. Non sono mai riuscito ad incontrare Seth".

Una pallottola spuntata 4

Zucker ha proseguito nel proprio racconto, affermando che avrebbe dovuto scriverlo lui il film in uscita:"Circa quattro anni fa abbiamo avuto una riunione alla Paramount con il capo della produzione di allora. Era una donna che si lamentava di una gag che io e Pat avevamo scritto su un poliziotto che doveva regolare il suo giubbotto antiproiettile o subire una riduzione del seno o qualcosa del genere. Era solo uno stupido e lieve scherzo ma per loro era troppo. Non posso nemmeno immaginare quanto stiano limitando chiunque faccia Una pallottola spuntata 4, se sono così spaventati. Noi non siamo coinvolti, e abbiamo riproposto ciò che sarebbe dovuto essere Una pallottola spuntata 4, come l'avremmo intitolato Counterintelijence, con una sola L e una J, e lo faremo uscire".

Leslie Nielsen ha interpretato il detective Frank Drebin nei tre film che hanno avuto un successo su scala globale: Una pallottola spuntata (1988), Una pallottola 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994).