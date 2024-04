Matt Damon e Casey Affleck tornano nella natia Boston: prime foto dell'heist comedy The Instigators

Dopo aver partecipato all'acclamato Oppenheimer gli amici e concittadini Matt Damon e Casey Affleck tornano a recitare fianco a fianco, stavolta diretti da Doug Liman, nell'heist comedy The Instigators, di cui sono state diffuse da EW le prime foto.

Co-scritto da Casey Affleck, The Instigators è ambientato a Boston ed è prodotto da Apple TV+. "Il film è ispirato ad alcuni dei miei titoli preferiti, soprattutto Fuga di mezzanotte e Butch Cassidy" ha svelato Affleck. "Ho sempre voluto fare una buddy action comedy."

The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck in una scena

The Instigators: Matt Damon, Hong Chau e Casey Affleck in una scena

Nel film Matt Damon interpreta Rory, un padre disperato che, con riluttanza, unisce le forze con Cobby (Casey Affleck), un ex detenuto, per portare a termine una rapina ai danni di un politico corrotto. Quando la rapina inevitabilmente va di traverso, l'improbabile coppia si ritrova inghiottita in un vortice, perseguitata non solo dalla polizia, ma anche da burocrati e vendicativi boss del crimine. Lungo la strada, la strana coppia convince la terapista di Rory (Hong Chau) a unirsi alla loro fuga sfrenata.

Ritorno a casa, ma in coppia

Come spiega Affleck, "The Instigators parla di due sconosciuti che vengono ingaggiati per una rapina. Diventano nemici e poi amici mentre Jack Harlow ci sgrida, Paul Walter Hauser ci insulta, Ving Rhames ci dà la caccia e Hong Chau ci tiene in vita."

The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck sul set col regista Doug Liman

Oltre a riportare Affleck e Damon nella loro città natale, The Instigators riunisce Damon al regista Doug Liman, che nel 2002 lo ha diretto in The Bourne Identity. "Casey Affleck e il co-sceneggiatore Chuck MacLean hanno creato alcuni grandi personaggi e un mondo davvero divertente" ha confessato Matt Damon. "Più di ogni altra cosa, mi entusiasmava la possibilità di lavorare con Doug e Casey insieme. Ed è sempre bello tornare a Boston."

The Instigators approderà in streaming su Apple TV+ il 9 agosto.