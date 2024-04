Chris Farley: la vita del comico diventa un film con star Paul Walter Hauser e diretto da Josh Gad

La vita di Chris Farley diventerà un film con protagonista l'attore Paul Walter Hauser, progetto ispirato alla biografia scritta dal fratello del comico, Tom Farley Jr e Tanner Colby.

La famiglia della star della comicità ha approvato e sostenuto il progetto.

Il progetto biografico

The Chris Farley Show: A Biography in Three Acts diventerà un film diretto da Josh Gad e Lorne Michaels, che aveva scoperto il talento Chris Farley negli anni '90, trasformandolo in una star del Saturday Night Live. La sceneggiatura sarà firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber.

Il lungometraggio seguirà Farley mentre inizia a farsi strada come attore lavorando al SNL insieme ad Adam Sandler, David Space, Phil Hartman e Rob Schneider.

Chris era poi diventato star al cinema di commedie come Beverly Hills Ninja e Tommy Boy, Black Sheep, facendo tuttavia i conti con la sua dipendenza dall'alcol e dalla droga. L'attore è morto a soli 33 anni nel 1997, a causa di un'overdose.

Paul Walter Hauser sarà il protagonista del progetto, dopo aver recentemente recitato in Black Bird e Richard Jewell.

Josh Gad sarà invece alle prese per la prima volta con la regia, portando sul grande schermo la storia di una delle sue più grandi fonti di ispirazione nel mondo della comicità.